Magnum P.I.: CBS ha messo in cantiere il reboot

Magnum P.I. avrà il suo reboot. avrebbe_ commissionato la sceneggiatura a Peter Lenkov ed Eric Guggenheim. Sarebbe già stato diffuso un ordine per il pilot che tornerà a raccontare le avventure dell'affascinante investigatore privato di stanza alle Hawaii.

Protagonista della serie originale era Tom Selleck. Il reboot tornerà a raccontare le gesta di Thomas Magnum, ex marine che fa ritorno dall'Afghanistan e inizia l'attività di investigatore privato. Magnum si occuperà di casi che nessun altro vuole gestire con l'aiuto dei veterani Theodore "TC" Calvin e Orville "Rick" Wright e dell'ex agente dell'MI:6 Juliet Higgens. La serie si focalizzerà sulle difficoltà del ritorno alla vita normale dopo l'esperienza nell'esercito.

Magnum P.I., in onda dal 1980 al 1988, Vedeva l'investigatore privato Thomas Magnum insediato in una lussuosa villa sulla spiaggia delle Hawaii di propiretà del misterioso miliardario Robin Masters. Creata da Donald P. Bellisario e Glen A. Larson, la serie costò a Tom Selleck il ruolo di Indiana Jones. L'attore fu costretto a rinunciare al lavoro per via del suo impegno nello show che però, gli fece conquistare un Emmy nel 1984 e lo trasformò in un'icona.

