madre! - Nelle nuove foto Jennifer Lawrence è in crisi

In attesa della presentazione in anteprima mondiale alla 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sono state diffuse nuove foto ufficiali del film Madre!.

Il lungometraggio ha come protagonisti Jennifer Lawrence, ritratta anche durante un momento delle riprese, e Javier Bardem nel ruolo di una coppia che viene messa alla prova quando alcuni ospiti indesiderati si presentano a casa loro, devastando la loro tranquilla esistenza.

Ecco gli scatti:

Il lungometraggio diretto da Darren Aronofsky verrà presentato in anteprima, in concorso, alla 74 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, prima di arrivare nelle sale italiane il 28 settembre.

Fanno parte del cast anche Domhnall Gleeson, Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Kristen Wiig.

