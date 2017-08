madre! - Jennifer Lawrence sul set si è dislocata una costola perché era in iperventilazione

Il film madre! di Darren Aronofsky verrà presentato in anteprima a Venezia, in concorso alla 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, e le riprese della storia di una coppia, la cui serenità viene messa a rischio da degli ospiti inattesi, sembra siano state piuttosto intense.

Il regista ha infatti anticipato: "Penso che funzioni come un lungometraggio onesto e realistico dedicato al rapporto di una coppia ma anche su piano allegorico. Persone diverse lo interpreteranno in modi diversi e sono sempre stato ispirato dai film che ricordi e di cui parli ancora dopo un paio di giorni dalla visione".

La protagonista Jennifer Lawrence, in un'intervista pubblicata da Vogue, ha invece aggiunto che il progetto ha rappresentato per lei una sfida perché ha dovuto far emergere delle emozioni profonde: "Ho dovuto immergermi nella situazione più oscura che io abbia mai vissuto. Non sapevo se ne sarei uscita senza alcuna conseguenza".

Tra le curiosità c'è anche quella che durante le riprese di una scena la star ha subito un piccolo infortunio, dislocandosi una costola a causa del fatto che stesse iperventilando troppo intensamente. Le riprese sono state interrotte per un paio di minuti per poter permettere a Jennifer di ricevere le prime cure: "Avevo dei tubi nelle narici per avere dell'ossigeno e Darren mi ha detto 'La scena non era a fuoco, dobbiamo rifarla'. E io ho semplicemente risposto 'Vai a farti fottere'".

Il premio Oscar ha inoltre rivelato di aver avuto bisogno di una situazione "felice" in cui rifiugiarsi quando aveva bisogno di allontanarsi dal personaggio. L'attrice ha richiesto quindi la presenza di alcuni dolci e di una televisione che trasmettesse delle clip del reality show dedicato alla famiglia Kardashian, riuscendo così a farle sempre ritrovare, dopo una pausa, la concentrazione giusta al momento di tornare sul set.

