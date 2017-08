madre! - Il nuovo poster è dedicato a Javier Bardem

La prima locandina ufficiale mostrava Jennifer Lawrence con il petto squarciato, in procinto di levarsi il cuore e ora il secondo character poster, creato da James Jean, di Madre! è dedicato a Javier Bardem, mostrando il personaggio avvolto dalle fiamme.

Al centro della storia, "La relazione di una coppia che viene messa alla prova quando alcuni ospiti indesiderati si presentano a casa loro, devastando la loro tranquilla esistenza."

Il lungometraggio diretto da Darren Aronofsky verrà presentato in anteprima, in concorso, alla 74 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, prima di arrivare nelle sale italiane il 28 settembre.

Fanno parte del cast anche Domhnall Gleeson, Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Kristen Wiig.

