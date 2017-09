Madre!, Darren Aronofsky: "Non ero convinto che Jennifer Lawrence sarebbe stata all'altezza"

Darren Aronofsky non sapeva, durante il casting, se Jennifer Lawrence sarebbe stava all'altezza di Madre!. Il regista di Il cigno nero ha diretto l'attrice in un ruolo che, a sua detta, non aveva mai interpretato e quindi non era sicuro del risultato. Durante le intervista all'anteprima londinese del film, Aronofsky ha detto:

"Conoscerla è stato interessante, tutti mi dicevano di quanto fosse grande, talentuosa e sconvolgente. Non l'avevo mai vista alla prova con un ruolo del genere e non ero sicuro che avrebbe accettato, o che sarebbe stata all'altezza. Ha imparato da sola a recitare ed è diventata un'attrice molto tecnica. Ha assorbito tutto il materiale che le abbiamo dato, per poi lasciarlo andare e farlo esplodere."

Aronofsky ha rivelato che l'idea del film è venuta pensando alla fortuna di essere ancora vivi e ha paragonato la visione di Madre! a una montagna russa:

"Nel 2015 sono sopravvissuto all'uragano Sandy ma molti amici hanno perso le loro case nell'uragano Katrina e ora stiamo vivendo Harvey e Irma. All'epoca ero carico di emozioni e le ho lasciate andare sulla pagina mentre scrivevo, penso di aver trasformato quell'emozione in un film. Guardare Madre! è come andare al parco dei divertimenti, c'è quella grande montagna russa e non sai se andarci. Non guardate questo film se non siete sicuri: se distogliete lo sguardo, dovrete ricominciare da capo."

Fanno parte del cast anche Javier Bardem, Domhnall Gleeson, Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Kristen Wiig.

