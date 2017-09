madre!, Darren Aronofsky: "Le persone non vogliono ascoltare il mio messaggio"

Darren Aronofsky ha commentato pubblicamente la classificazione pari a F ricevuta su CinemaScore dal suo film madre!, rivelando di capire la reazione del pubblico.

Il regista ha raccontato: "Quello che trovo interessante è pensare come potresti uscire da una sala dopo aver visto questo film senza dargli una F? E' un cazzotto. Ti colpisce realmente. E mi rendo conto che eravamo entusiasti. Volevamo realizzare un film punk e arrivare al pubblico. E il motivo che volevo farlo è perché ero molto triste, avevo tanta rabbia e volevo esprimerla. Lavorare nel cinema è un percorso così duro. Le persone ti dicono di no costantemente. E svegliarsi ogni mattina, scendere dal letto e affrontare tutti questi no ti obbliga davvero a credere in qualcosa".

Aronofsky ha quindi proseguito: "E' quello che ho presentato ai miei collaboratori e agli attori. Ho detto 'Guardate, non sarà una gara di popolarità. Stiamo in pratica tenendo uno specchio che riflette quanto sta accadendo. Tutti noi stiamo facendo tutto questo. Ma quel capitolo finale non è ancora stato scritto e si spera che le cose cambino'. E ripensando al passato il fatto che avvenga tutto ora e le cose stanno andando in pezzi in un modo che fa veramente paura. E' spaventoso quando parli alle persone che stanno studiando queste situazioni, ci stanno pensando e poi ci sono altre persone che in pratica credono nel potere di un iPhone e che possono comunicare a 35 milioni di persone in un batter d'occhio ma non credono alla scienza".

Darren ha concluso: "Mi spaventa la situazione ed è giunto il momento di iniziare a urlare. Quindi volevo ululare. E questo è il mio urlo. E alcune persone non vogliono ascoltare. Va bene".