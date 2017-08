Madre!, Darren Aronofsky: "Dopo aver visto il film le persone non riusciranno più a guardarmi"

Prima di andare a vedere Madre!, che farà il suo debutto in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, il regista Darren Aronofsky vuole che il pubblico ricordi che ha diretto Il cigno nero e Requiem for a Dream. "L'obiettivo è andare in quella direzione, ma superando i precedenti. Dopo aver visto il film molte persone non vorranno più guardarmi in faccia."

Al momento sappiamo che Madre! parla di una coppia la cui relazione viene messa alla prova quando ospiti inaspettati arrivano a casa loro distruggendo la loro tranquilla esistenza. Il film finora è stato avvolto nella segretezza e anche i suggestivi poster e trailer non rivelano granché sulla storia.

Darren Aronofsky ci tiene, però, a mettere in guardia il pubblico preparandolo alla visione di un film che conterrà scene non facili da vedere: "E' diverso da tutto il resto. Per chi ama queste cose, faremo tutto il possibile per servirvi un pasto delizioso. Sarà come un missile che finisce contro un muro. Voglio che il pubblico sia preparato a un'intensa cavalcata."

Il regista ha, inoltre, parlato della scelta di usare il punto esclamativo nel titolo del film: "L'ho messo perché riflette lo spirito del film... La pellicola ha una sorta di punto esclamativo alla fine. Avendo un budget ridotto, ho avuto la libertà di fare ciò che volevo e in più Jennifer Lawrence era coinvolta fin dall'inizio del progetto. Non è stato difficile convincere gli altri a fare il film."

