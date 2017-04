Madonna contro Blonde Ambition: "Solo io posso raccontare la mia storia"

Madonna ha commentato pubblicamente la notizia che la Universal realizzerà il film biografico Blonde Ambition, scritto da Elyse Hollander, in cui si racconterà la sua vita.

La star ha scritto su Instagram: "Nessuno sa quello che so io e quello che ho visto. Solo io posso raccontare la mia storia. Chiunque ci provi è un ciarlatano e uno sciocco. Cercare la gratificazione istantanea senza lavorare. Questa è una malattia della nostra società".

Nobody knows what I know and what I have seen. Only I can tell my story. Anyone else who tries is a charlatan and a fool. . Looking for instant gratification without doing the work. This is a disease in our society. Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 25 Apr 2017 alle ore 10:26 PDT

Il progetto dovrebbe ripercorrere gli anni in cui Madonna ha cercato di ottenere il successo incidendo il primo album e le sue difficoltà nell'affrontare la fama, l'amore e l'industria musicale degli anni '80.

Per ora non sono stati annunciati i nomi del regista e nemmeno delle potenziali interpreti della star.

