Mad Max: Fury Road, George Miller torna a parlare dei potenziali sequel

Il regista George Miller, intervistato da The Independent, è ritornato a parlare della possibilità di realizzare uno o più sequel di Mad Max: Fury Road.

Il filmmaker ha confermato che il suo prossimo film non sarà un nuovo capitolo della saga post-apocalittica ma ha aggiunto: "Questi personaggi e questi mondi hanno la tendenza a vagare nel retro della tua mente come degli amici immaginari. E' facile ritornare da loro... Scaviamo in profondità nel sottotesto, nel passato di tutti i personaggi e nel loro mondo senza pensarci realmente, scriviamo due altre sceneggiature semplicemente come parte della bibbia delle storie. Da qualche parte nel futuro, se i pianeti si allineeranno, verranno realizzati altri due film".

Miller, per ora, non sembra quindi pronto a rientrare nell'universo di Mad Max con il sequel che dovrebbe intitolarsi The Wasteland.

Il regista ha però confermato che potrebbe tornare in scena il chitarrista fiammeggiante che ha entusiasmato i fan durante la visione del lungometraggio con Tom Hardy: "So chi era sua madre. So come fosse un uomo muto e cieco che è sopravvissuto all'apocalisse. Conosco la sua storia davvero bene! Se gireremo un altro film sarà presente!".

