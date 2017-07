Mad Max: Fury Road, Charlize Theron: "Vorrei tanto recitare in un prequel"

A breve la vedremo nello scatenato action Atomica bionda. La diva Charlize Theron ama ruoli forti, che restino impressi nella memoria del pubblico. Ecco perché non disdegnerebbe tornare a indossare i panni di Furiosa in un eventuale sequel o prequel di Mad Max: Fury Road.

"Mi piacerebbe molto" spiega l'attrice. "C'erano tre sceneggiature. Erano state scritte come back stories per i personaggi di Max e Furiosa. Ma alla fine è George Miller l'anima del progetto. Credo che Warner Bros. lo sappia. Stiamo aspettando tutti che lui ci mostri la via."

A un certo punto si era perfino pensato di realizzare un prequel su Furiosa in versione anime, ma il progetto non è mai decollato.

Mad Max: Fury Road vedeva protagonista Tom Hardy nel ruolo di "Mad" Max Rockatansky. Due ribelli sono in fuga e potrebbero ristabilire l'ordine: Max, un uomo d'azione e di poche parole che cerca la pace mentale dopo due gravi perdite, e Furiosa (Charlize Theron), una donna determinata ad attraversare il deserto per ritornare nei luoghi in cui è cresciuta e dove pensa si possa trovare la salvezza.

