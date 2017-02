Macchine mortali: svelati i primi nomi del cast della saga di Peter Jackson

Gli attori Robert Sheehan e Ronan Raftery sono i primi membri del cast di Mortal Engines, nuova megaproduzione di Peter Jackson. A quanto pare Sheehan avrà un ruolo chiave, mentre Ronan Rafferty interpreterà un personaggio di supporto. Le riprese di Mortal Engines prenderanno il via in Nuova Zelanda in primavera. La release del film è prevista per il 14 dicembre 2018.

L'idea è quella di dare vita a un nuovo franchise cinematografico ispirato alla saga letteraria Macchine mortali di Philip Reeve. A dirigere il progetto sarà l'esordiente Christian Rivers. La sceneggiatura sarà firmata da Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, team che si è già occupato delle trilogie tratte dai classici scritti da J.R.R. Tolkien.

Il progetto di portare nelle sale la storia ideata da Reeve risale al 2009 e sul grande schermo si assisterà quindi al racconto di quello che accade in un mondo post-apocalittico, segnato dalle conseguenze di un olocausto nucleare. Le città sono ora costruite come enormi veicoli che si spostano nel mondo per trovare altre città da derubare e per utilizzarne le risorse naturali. Il sindaco di Londra ha però dei progetti ambiziosi e vuole cercare di dominare le altre città, mentre un gruppo di giovani cercano di fermarlo.

