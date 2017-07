Lupita Nyong'o tra i fan del Comic-Con vestita da Power Ranger!

Il premio Oscar Lupita Nyong'o ha svelato su Instagram di esseri divertita al Comic-Con di San Diego passando inosservata (o quasi) in mezzo ai fan.

L'attrice ha infatti indossato il costume da Pink Power Ranger e ha trascorso un po' di tempo tra stand e file, ballando e posando per foto ricordo con alcuni ignari partecipanti alla convention.

Nei due video pubblicati online si assiste alle "avventure" di Lupita, tra lo stupore dei passanti che hanno osservato i suoi passi di danza senza sapere di essere accanto alla star di film come 12 anni schiavo e l'atteso Black Panther.

This happened! #sdcc2017 Un post condiviso da Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) in data: 26 Lug 2017 alle ore 09:14 PDT

Did you see me at Comic Con?! #SDCC2017 Un post condiviso da Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) in data: 26 Lug 2017 alle ore 09:58 PDT

