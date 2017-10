Luke Cage: Iron Fist apparirà nella seconda stagione

Netflix e Marvel hanno rivelato un importante dettaglio della seconda stagione di Luke Cage. Nei nuovi episodi Danny Rand, alias Iron Fist (Finn Jones), farà visita al collega Defender. Per il momento non sappiamo in quanti episodi vedremo Finn Jones, ma la foto diffusa da EW parla chiaro. In The Defenders Danny Rand si è offerto di pagare le spese ospedaliere di Misty Knight perciò è possibile che voglia ancora aiutare i colleghi.

Luke Cage, interpretato da Mike Colter, ritornerà con le puntate inedite nel 2018. Lucy Liu sarà la regista della première della seconda stagione.

