Luke Cage: a giugno le riprese della seconda stagione dello show Netflix

Dopo i rumor degli ultimi tempi, il protagonista Mike Colter ha confermato che le riprese della seconda stagione di Luke Cage inizieranno a giugno 2017. La serie ha fatto il suo debutto lo scorso settembre, dopo essere stato un personaggio secondario nella prima stagione di Jessica Jones. Generalmente è stato apprezzato e infatti la seconda stagione è stata commissionata già da dicembre 2016. Il 2017 è stata un'annata ricca per la fascia televisiva delle produzioni Marvel: il discusso Iron Fist è uscito a marzo, a metà agosto uscirà la serie collettiva The Defenders, in autunno è prevista l'uscita di The Punisher mentre sono iniziate le riprese della seconda stagione di Jessica Jones. Durante il Chicago Comics and Entertainment Expo, Colter ha rivelato che le riprese dureranno da giugno 2017 a marzo 2018, suggerendo così un'uscita su Netflix nella seconda parte del prossimo anno.

La trama dei nuovi episodi è un mistero, visto che probabilmente la narrazione riprenderà la storia dell'uomo dopo gli eventi avvenuti nella serie The Defenders. Con Colter rivedremo Mahershala Ali, Alfre Woodard, Simone Missick, Theo Rossi, Frank Whaley e Rosario Dawson.

Leggi anche: Luke Cage: un atipico eroe Marvel per la serie Netflix che non ti aspetti

Creato da Archie Goodwin e John Romita, Luke Cage è uno dei più popolati eroi della strada del Marvel Universe. I suoi poteri sono una forza sovrumana e una pelle impenetrabile. Dopo una prima stagione di successo, ritroveremo Luke Cage per i nuovi episodi. Al momento non sappiamo quando la seconda stagione dello show approderà su Netflix.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Luke Cage: a giugno le riprese della seconda...