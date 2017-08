Luke Cage 2: Misty Knight e il suo braccio bionico nella prima foto della serie Marvel-Netflix!

E' stata rilasciata la prima immagine ufficiale della nuova stagione della serie Marvel-Netflix, Luke Cage. Nello scatto possiamo vedere l'eroe di Harlem in coppia con un personaggio molto amato dal pubblico: Misty Knight, interpretata dalla talentuosa Simone Missick.

Dopo gli eventi in The Defenders (che vi consigliamo di vedere prima di continuare a leggere) Misty ha raggiunto la sua controparte fumettistica ed è finalmente pronta a camminare per le strade di Harlem con il suo braccio destro bionico! Ecco l'immagine:

Nei fumetti Misty Knight perdeva il braccio durante un bombardamento e Tony Stark decise di installarle potentissima arma bionica dotata di straordinari poteri. Nel cross-over The Defenders, invece, la poliziotta subisce il trauma in seguito ad un combattimento contro Bakuto e, in assenza di Iron Man, in suo aiuto interviene l'unico milionario a disposizione delle serie tv Netflix-Marvel: Danny Rand, alias Iron Fist! Per vedere la combattente ancora in azione bisogna però aspettare l'uscita della seconda stagione di Luke Cage, attesa per il 2018!

