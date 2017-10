Lucy 2: Luc Besson ha terminato la sceneggiatura del sequel!

Lucy, il film di Luc Besson con protagonista Scarlett Johansson, è uscito nelle sale nel luglio 2014, quando ha raggiunto il notevole risultato al box-office di 463 milioni di dollari. Aiutato anche da una ricezione della critica piuttosto positiva, il sequel è stato preso di mira dal regista francese, che all'inizio aveva invece rinunciato all'idea perché il film non ne aveva bisogno.

Il direttore di EuropaCorp, Marc Shmuger, ha dichiarato a Variety che dopo il flop di Valerian e la città dei mille pianeti, la casa di produzione sta già spingendo sui nuovi progetti per tornare in pista, tra cui Lucy 2, che ha già una sceneggiatura completa scritta interamente da Besson.

Scarlett Johansson interpretava appunto Lucy, una studentessa che vive a Taiwan. Per una serie di eventi si trova costretta a consegnare una valigetta a un pericoloso criminale coreano, Mr. Jang che, una volta verificato ciò che gli è stato portato, sequestra la ragazza per usarla come corriere. Le fa inserire nel corpo uno dei pacchetti ricevuti che contiene una sostanza sconosciuta di cui dovrebbe essere solo la passiva trasportatrice. Ma il pacchetto si rompe e il prodotto chimico viene assorbito dal suo corpo, dando inizio ad una trasformazione irreversibile che le dà immensi poteri. Nel cast anche Morgan Freeman.

