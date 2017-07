Lucky: David Lynch e Harry Dean Stanton nel trailer del film, in concorso a Locarno 2017

Nel trailer di Lucky, pellicola indie diretta da John Carroll Lynch che sarà presentata in concorso al Festival di Locarno, David Lynch è alla ricerca del Presidente Roosevelt, una tartaruga di 100 anni che se ne va in giro in una cittadina desertica. "Ci sono alcune cose in questo universo, signore e signori, più grandi di noi. E una tartaruga è una di queste!" esclama Lynch, qui in veste di attore.

Leggi anche: I 70 anni di David Lynch: 10 personaggi indimenticabili fra Twin Peaks e Mulholland Drive

Nel film Lynch ha un ruolo di supporto. Protagonista della pellicola è Harry Dean Stanton, suo frequente collaboratore, che interpreta un anziano ateo impegnato a compiere un personalissimo viaggio spirituale. il film segna il debutto alla regia di John Carroll Lynch, volto noto del piccolo e grande schermo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Lucky: David Lynch e Harry Dean Stanton nel...