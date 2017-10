Lucca Comics & Games 2017: gli ospiti internazionali e l'area movie

L'edizione 2017 di Lucca Comics & Games sarà dedicata agli Heroes, gli eroi, non di carta, di pixel o di celluloide, ma in carne e ossa come i veri protagonisti che per 5 giorni renderanno unico l'evento: gli spettatori, protagonisti fin dal poster di questa edizione, creato da Michael Whelan.

I grandi ospiti internazionali

Robert Kirkman sarà per la prima volta in Italia, a Lucca Comics & Games. Americano, creatore della saga a fumetti The Walking Dead (in Italia da SaldaPress), da cui è tratta la serie televisiva in esclusiva su FOX (Sky, 112) e dal 23 ottobre in partenza con la stagione 8, incontrerà il pubblico, con eventi e firmacopie. Sempre dall'America, Raina Telgemeier approda a Lucca sull'onda dell'Eisner Award per Fantasmi (Il Castoro) e sarà onorata con una mostra. Dal Giappone arrivano, tra gli altri, Taiyo Matsumoto (J-Pop), anch'egli protagonista di una personale, autore di Sunny (Gran Guinigi 2016), e Tite Kubo (Panini Comics), autore del celeberrimo manga Bleach. Ci sarà Jason Aaron, dal 2015 autore della saga a fumetti ufficiale di Star Wars, artefice del restyling di testate tra cui Thor e L'incredibile Hulk e co-sceneggiatore di Avengers vs X-Men.

Non mancheranno i big italiani, da Zerocalcare a Gipi, da Leo Ortolani a Sio, quest'ultimo "fresco" reduce dalla spedizione al Circolo Polare Artico, raccontata in una mostra a Lucca anticipata a Milano nella libreria Feltrinelli di piazza Duomo.

La narrativa e l'arte fantasy trovano a Lucca un popolo attento di appassionati, e gli ospiti sono attesissimi: Timothy Zahn, tra i principali scrittori americani della novellizzazione di Star Wars, noto per la Thrawn Trilogy, una trilogia di romanzi ambientati cinque anni dopo la fine del "Ritorno dello Jedi"; Licia Troisi, protagonista come ogni anno a Lucca Comics & Games; la pittrice americana Heather Theurer, vincitrice del nostro OverLuk Award e di vari premi internazionali; la spagnola Victoria Francés, celebre nel mondo fin dal suo primo libro illustrato, Favole (Lizard); ****Sarah Wilkinson, designer di carte da gioco di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith.

E non mancherà nemmeno quest'anno Cristina D'Avena, la regina delle sigle tv. Il suo pubblico affezionato la attende per il nuovo spettacolo, sul Main Stage sabato 4 novembre.

Le serie tv e il cinema: grandi novità a Lucca 2017

L'Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI, ancora una volta propone al pubblico di tutte le età anteprime, attività, incontri con i talent, masterclass ed eventi esclusivi sui film e le serie tv più attesi della prossima stagione, oltre a una serie di importanti novità. Per la prima volta Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, con oltre 104 milioni di abbonati in tutto il mondo, sarà presente all'edizione 2017 di Lucca Comics & Games. I visitatori del maggior transmedia show europeo potranno immergersi in un'esperienza divertente e coinvolgente che li porterà dritti al cuore della piattaforma, alla scoperta di alcuni tra i titoli Netflix più amati, come Stranger Things e Star Trek: Discovery". Questo, grazie a panel, meet & greet con i talent e tante altre iniziative. I fan potranno visitare l'hub Netflix in cui saranno presentati tantissimi titoli, compresi i più popolari show Marvel, e una "meravigliosamente terrificante" area sotterranea interamente dedicata a Stranger Things.

Tra le novità anche TIMVISION, che in occasione di Lucca Comics & Games proporrà al pubblico la visione di alcuni episodi di due grandi serie tv: The Handmaid's Tale e Vikings.

Infinity sarà presente con proiezioni e iniziative speciali, legate al tema dei supereroi e all'arrivo di serie tv in anteprima esclusiva.

Il 2 novembre per la giornata promozionale Film Fox è prevista la proiezione di The War - Il pianeta delle scimmie, pellicola fantascientifica del 2017 diretta dal regista Matt Reeves.

Dal 2 al 5 novembre entriamo nel mondo della nail art della serie tv Claws, disponibile in anteprima esclusiva su Infinity dal 1° novembre. Direttamente nello stand Infinity sarà presente un corner di nail art in perfetto stile Claws. Il pubblico di appassionate potrà ricevere un trattamento estetico esclusivo per le unghie con smalti Faby e adesivi molto particolari, in linea con lo spirito della serie.

Il 3 novembre Infinity celebra il tema degli eroi, mettendo a disposizione una make up artist che trasformerà chiunque lo desideri in uno dei supereroi che la piattaforma ha disponibile in catalogo: Superman, Batman, Arrow, Flash Supergirl e molti altri ancora. Il 4 novembre in collaborazione con Warner Bros, da non perdere l'attesissima proiezione del primo episodio dell'undicesima stagione di The Big Bang Theory, andato in onda su CBS lo scorso 25 settembre e che sarà disponibile in anteprima italiana su Infinity da gennaio 2018.

Tra le grandi anteprime, Universal Pictures International Italy presenterà a Lucca Auguri per la tua morte, il nuovo inquietante thriller Blumhouse, in sala dal 9 novembre. Un thriller originale e creativo sul rivivere il passato, in cui una studentessa del college rivive in continuazione il giorno del suo omicidio, dai momenti del tutto ordinari che avevano scandito l'inizio della giornata alla sua terrificante conclusione, fino a scoprire l'identità del suo assassino.

Saranno ospiti di Lucca Comics & Games Luca Miniero e Frank Matano, protagonisti di un panel su Sono tornato, film diretto da Luca Miniero e prodotto da Indiana Production. Remake del film rivelazione tedesco campione d'incassi, che vede Matano tra i protagonisti accanto a Massimo Popolizio, nei panni del Duce che ritorna ai giorni nostri; il film arriverà nelle sale italiane il 1 febbraio con Vision Distribution.

Confermata anche per il 2017 la presenza di Warner Bros., che torna con il grande padiglione in Piazza S. Michele, con un focus interamente dedicato all'universo DC in occasione delle uscite di Justice League al cinema e di Wonder Woman in Home Video, al cui interno saranno disponibili anche tante sorprese e attività per gli appassionati di The Big Bang Theory. Dal mondo delle serie tv targate Warner Bros., sarà a Lucca la proiezione del pilot di Riverdale, in onda su Premium Stories dal 9 novembre.

