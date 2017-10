Lucca Comics & Games 2017: accendi la tua voglia di cinema con Pringles e Movieplayer!

È partito già da qualche giorno il conto alla rovescia per il più importante evento cross mediale europeo, dedicato al mondo del fumetto, del gioco e del videogioco, dell'illustrazione e della letteratura fantasy, dell'intrattenimento intelligente. Mancano pochi giorni al via dell'edizione 2017 di Lucca Comics & Games, organizzata dal 1 al 5 novembre da Lucca Crea Srl insieme al Comune di Lucca, e con il sostegno di altri enti cittadini.

Per il terzo anno di fila, il Netaddiction Dome occuperà Piazza San Giusto e al suo interno ospiterà la PRINGLES LIVING ROOM, una vera e propria media station sotto forma di salotto tra il geek e il nerd che accoglierà tutti i giorni la redazione di Movieplayer.it! Per l'occasione, Pringles ha attivato una golosissima offerta, in collaborazione con la 20th Century Fox: acquista due tubi e ricevi un film in digital HD in regalo! Ti basta cliccare qui, inserire i dati richiesti e il gioco è fatto!

La vostra fame di Pringles non finisce qui? Bene, allora tutti i giorni, allo stand Movieplayer potrete partecipare gratuitamente a un vero e proprio quiz cinematografico! I migliori si aggiudicheranno dei gadget Pringles!

Il 4 novembre alle 10.30 al Teatro del Giglio non perdete l'evento L'universo in Espansione: 40 anni di Star Wars: nell'anniversario dell'uscita di Guerre stellari, si parlerà, insieme al nostro Luca Liguori, allo scrittore Timothy Zahn e al fumettista Jason Aaron, di tutti quei mondi editoriali che hanno attinto alla saga di George Lucas, basta pensare ai 260 romanzi, ai 180 videogiochi e ai 1000 fumetti già usciti.

Inoltre non perdete le dirette sulla nostra pagina Facebook alle 13 e alle 17, dove parleremo degli eventi della giornata, delle anteprime e degli incontri con gli ospiti! Raggiungeteci al padiglione NetAddiction, dove potrete avere i nostri gadget griffati Movieplayer.it!

L'intero programma di Lucca Comics & Games 2017 è costantemente aggiornato e consultabile online sul sito www.luccacomicsandgames.com.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Lucca Comics & Games 2017: accendi la tua voglia...