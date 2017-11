Lucca 2017: Fox apre il suo survival game

Piazza dell'Anfiteatro trema al grido di "What the Fox!" in questi giorni del Lucca Comics & Games dove Fox ha allestito una imponente istallazione per ospitare il primo survival game dedicato alle sue serie televisive. I coraggiosi partecipanti, dopo aver indossato diversi strati di impermeabile, vengono fatti salire su delle pedane mobili poste ad una certa altezza dove, una volta arrivati, gli vengono poste delle domande inerenti alle più famose serie delle emittenti. Risposta sbagliata? Pena il ritiro della pedana e l'inevitabile salto nel vuoto.

Tranquilli, se non ve la sentite e volete solo fare da spettatori avete comunque la possibilità di ricevere dei gadget, tra i quali il poster di The Walking Dead, come? Scattando una foto ai malcapitati in caduta, postandola con l'hashtag #whatthefox e presentandovi allo stand. Avrete il coraggio di mettervi alla prova sulle vostre serie preferite?

