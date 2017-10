Luc Besson attacca la stampa: "Non farò Lucy 2, siete senza dignità"

Luc Besson ha negato ogni voce e notizia riguardo l'arrivo di Lucy 2. Il regista francese, noto per Nikita, Leon e Il quinto elemento, ha scritto e diretto Lucy nel 2014, protagonista Scarlett Johansson, che acquista immensi poteri dopo che viene a contatto con una misteriosa sostanza chimica.

Il film è stato un successo di pubblico e tutto sommato anche di critica, tanto da far confermare al presidente di EuropaCorp Marc Shmuger l'arrivo dell'atteso sequel. Ma Besson ha fatto sapere, tramite i suoi canali social, che tutte le notizie date per certe nei giorni passati sono solo fake news, attaccando con ferocia la categoria dei giornalisti:

"Cari giornalisti,

voi fate un lavoro utile, formidabile e nobile. voi indagate, incrociate le informazioni e le confrontato in modo che la verità, di cui siete portavoce, venga fuori. Per voi è un onore informare, prevedere, guidare e anche decifrare. Ma questo succedeva prima. Prima dell'arrivo di internet e la vostra sciocca corsa allo scoop. Non importa se la notizia è vera o falsa, l'importante è dirla per primi. Al diavolo l'etica o la morale. Prendiamo un articolo straniero e accontentiamoci di tradurlo, senza prospettiva e senza contesto. Quando avete perso quella fede? Quando avete mollato?

Magari facciamo film che non vi piacciono, ma ci impegniamo, spesso per anni, per mettere in scena il nostro amore e la nostra fede. Per favore, provate a recuperare la vostra dignità, la vostra nobiltà, il vostro coraggio. Ne avreste bisogno in questi tempi difficili. Riconquistate la vostra statura. Rispettatevi.

Per informazione: non sto preparando Lucy 2. Né ieri, né domani. Ma questa notizia falsa ha girato il mondo grazie a voi. Mi direte 'Non è una cosa così grave'. Vero, avete ragione... ma è una notizia falsa e normalmente questa parola non dovrebbe far parte del vostro vocabolario, perché se non possiamo più credervi, come possiamo sostenere una democrazia? La nostra libertà dipende dalla vostra integrità."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Luc Besson attacca la stampa: "Non farò Lucy 2,...