Love: il trailer della seconda stagione della serie di Netflix

Netflix ha diffuso il trailer della seconda stagione di Love, la comedy prodotta da Judd Apatow, in arrivo online a partire dal 10 marzo.

Gli episodi hanno come protagonisti il brevo ragazzo Gus (Paul Rust) e l'esuberante Mickey (Gillian Jacobs). Nel video si vede la coppia impegnata nel tentativo di proseguire la propria storia d'amore, nonostante i tanti ostacoli.

Lo show è stato creato da Apatow in collaborazione con Rust e Lesley Arfin e le differenze caratteriali.

Ecco il trailer:

