Love Actually: il trailer del Red Nose Day chiede chi è invecchiato meglio

La NBC ha diffuso un nuovo trailer del cortometraggio ideato come sequel del film Love Actually - L'amore davvero, realizzato in occasione del Red Nose Day.

Nel video promozionale i protagonisti scherzano ironicamente sul tempo trascorso e invitano i fan a scoprire cosa è accaduto ai personaggi della storia e chi è invecchiato meglio.

Sul set sono stati impegnati Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth e Andrew Lincoln. Tra gli altri attori che riprenderanno i propri ruoli ci sono poi Lucia Moniz, Thomas Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, Marcus Brigstocke e Rowan Atkinson.

La sceneggiatura è stata scritta da Richard Curtis, regista e autore del film, e Red Nose Day Actually sarà ambientato nel presente, a 14 anni di distanza dal progetto originale.

Home News Love Actually: il trailer del Red Nose Day chiede...