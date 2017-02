Lost Girls: Sarah Paulson alla ricerca di un serial killer nel nuovo drama Amazon

Cristiano Ogrisi

Sarah Paulson sarà la protagonista di Lost Girls, nuovo drama prodotto dagli Amazon Studios.

La regista Liz Garbus, nominata all'Oscar per What Happened, Miss Simone?, farà il suo debutto nella fiction con un film tratto dall'omonimo romanzo di Robert Kolker, datato 2013.

La storia si concentra su una madre alla ricerca della figlia scomparsa a Long Island, New York, che scopre i cadaveri di quattro bambine in una foresta.

Sarah Paulson è reduce da un 2016 di successo, con un Screen Actor Guild Award, un Emmy e un Golden Globe vinti per il suo ruolo di Marcia Clark in American Crime Story. Nel 2017, sarà una delle protagonista di Ocean's Eight con Cate Blanchett e Sandra Bullock, e tornerà a lavorare con Ryan Murphy in Feud e American Horror Story 7.

