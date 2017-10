Loro, Silvio Berlusconi: "Temo che il film di Sorrentino sia un'aggressione politica"

Pochi giorni fa è stata diffusa la prima foto ufficiale di Toni Servillo sul set del nuovo film diretto da Paolo Sorrentino, Loro, in cui interpreterà Silvio Berlusconi.

L'ex presidente del Consiglio, durante una conferenza stampa dedicata al referendum sull'autonomia della Lombardia, ha ora rivelato come teme che il progetto diventi un attacco nei suoi confronti: " Mi sono giunte strane voci, spero che non sia così, ma sembra che sia un'aggressione politica".

Intervistato dalla BBC, il regista napoletano ha però rivelato che studiandolo la figura di Berlusconi ha capito la complessità del personaggio e sottolineato: "A me interessa l'uomo che c'è dietro alla politica. Non mi interessano le vicende politiche".

Sorrentino ha aggiunto che il lungometraggio riguarderà inoltre le persone che erano intorno a Berlusconi e hanno cercato di usarlo per cambiare la propria vita.

