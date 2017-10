Loro di Paolo Sorrentino: ecco Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi!

Loro, il nuovo progetto di Paolo Sorrentino, avrà come protagonista l'attore Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. Per il mercato italiano il lungometraggio verrà distribuito da Universal Pictures Italy e oggi è stata rilasciata la prima immagine ufficiale dell'attore sul set:

La produzione è curata da Indigo Film mentre il co-produttore francese Pathé si occuperà delle vendite per i mercati internazionali.

Loro sarà incentrato sulla figura di Silvio Berlusconi e la sua corte, ed è stato scritto da Paolo Sorrentino in collaborazione con Umberto Contarello. Servillo ha già collaborato con il regista in occasione di film come La grande bellezza e Il Divo.

Il Presidente di Focus, Robert Walak, ha dichiarato: "In considerazione dell'impegno di Focus a collaborare con cineasti internazionali nei loro Paesi di origine, siamo orgogliosi di lavorare con Paolo in occasione di questo suo nuovo straordinario progetto. Egli è capace di unire humor e umana comprensione, come nessun altro sa fare. Loro rappresenta la sua particolare visione di come uno degli uomini più accattivanti del mondo sia riuscito a ridefinire il concetto di potere in un'epoca dominata dai media, come la nostra".

I produttori del film Loro sono Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori.

