Logan: una nuova sinossi anticipa il legame con qualcosa di "sinistro" e la durata del film

Cresce l'attesa per Logan. Il Festival di Berlino ospiterà la premiere mondiale del capitolo finale della saga del mutante ungulato che, già sappiamo, avrà un rating R, diverso dal classico PG-13 dei film di supereroi.

Adesso la sinossi pubblicata sul sito della Berlinale fornisce nuovi dettagli sul plot della pellicola, sul rapporto tra Logan e la piccola mutante X-23 e sul possibile legame con Mr. Sinister, personaggio a cui farebbe riferimento un accenno nel finale di X-Men: Apocalisse.

Di seguito la trama pubblicata sul sito della Berlinale: "Nel 2024 la popolazione mutante si è ridotta drasicamente e gli X-Men si sono sciolti. I poteri di autorigenerazione di Logan si sono ridotti e il mutante si è lasciato andare all'alcool. Ora fa l'autista per vivere e si prende cura dell'anziano Professor X, che tiene nascosto. un giorno una donna chiede a Logan di portare una bambina di nome Laura fino al confine canadese. Da principio Logan rifiuta, ma il Professore spetta la comparsa della bambina da tempo. Laura possiede poteri straordinari, è abilissima nella lotta e somiglia molto a Wolverine. La bambina viene perseguitata da sinistri individui che lavorano per una potente corporation che vuole studiare il suo DNA, il quale conterrebbe il segreto che la collega a Logan. Così prende il via una caccia all'uomo senza sosta. In questo nuovo capito i supereroi mutanti devono affrontare nuovi problemi, invecchiano, si indeboliscono e lottano per sopravvivere. Un anziano Logan è costretto a chiedersi se è in grado di usare i poteri che gli sono rimasti per una buona causa."

La sinossi pubblicata suggerisce che Laura è un clone femminile di Logan e questa, per chi conosce i fumetti, non è certo una sorpresa. Per quanto riguarda le "sinistre figure che lavorano per una potente corporation", immaginiamo che questa indicazione anticipi l'arrivo di Mr. Sinister e della sua Essex Corp. Resta da capire come le abilità di Logan si integreranno con quelle del personaggio di Mr. Sinister, un mutante di natura assai diversa.

Il sito rivela inoltre, la durata del film che sarà di 135 minuti.

Logan, diretto da James Mangold, arriverà nelle sale italiane il 1 marzo.

