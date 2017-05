Logan - The Wolverine: Liev Schreiber sarebbe dovuto tornare nei panni di Sabretooth!

Liev Schreiber avrebbe dovuto re-interpretare Sabretooth in Logan - The Wolverine, almeno prima che il suo personaggio fosse tagliato dalla stesura finale della sceneggiatura di Scott Frank, James Mangold e Michael Green. In tutta la sua storia dei fumetti, Wolverine ha sempre trovato un nemico in Sabretooth, entrambi erano parte del programma Arma X, in alcuni momenti si sono spalleggiati ma finivano sempre per scontrarsi violentemente. Nei film, Sabretooth ha avuto un ruolo importante in X-Men - Le origini: Wolverine, dove Liev Schreiber interpretava il fratello di Logan. In un'intervista a Variety, Schreiber ha dichiarato:

"C'è stata una proposta da Hugh Jackman e James Mangold, avrei voluto esserci. Sarebbe stato molto difficile, a causa degli impegni per la serie Ray Donovan, e penso che per questo motivo siano andati verso un'altra direzione della storia. Il film è grandioso, sono orgoglioso di Hugh e di come ha affrontato il personaggio e il franchise. Far parte di questo mondo e lavorare con loro è stata una bellissima esperienza. Ho avuto emozioni contrastanti quando ho saputo che Hugh avrebbe abbandonato il ruolo di Wolverine."

Il futuro di Sabretooth nelle saga X-Men è al momento sconosciuto, ma con il ritiro di Hugh Jackman dalle scene, sembra difficile immaginare un ritorno di Victor Creed sul grande schermo.

