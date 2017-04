Logan - The Wolverine: annunciata l'uscita nelle sale della versione in bianco e nero!

James Mangold ha appena annunciato che il suo Logan - The Wolverine tornerà nelle sale a maggio, stavolta in bianco e nero. Quando Logan è uscito nelle sale, ha segnato tristemente la fine dell'avventura di Hugh Jackman nei panni di James Howlett, dopo 17 anni e 9 apparizioni nell'universo degli X-Men. Diretto per la seconda volta da Mangold, Jackman ha deciso, insieme al regista, di dare un look molto più cupo a Logan, portando in sala un film, vietato ai minori di 17 anni in America, che ha convinto pubblico e critica. Proprio il regista ha annunciato, tramite Twitter, che il 16 maggio sarà rilasciata la versione black and white del film:

Suggestion. Hard core B&W loving LOGAN fans should not make any plans on the evening of May 16th. — Mangold (@mang0ld) 28 aprile 2017

Da come ne parla, sembra che la release riguarderà per ora solo il 16 maggio e probabilmente solo le sale americane e sarà una sorta di evento sul grande schermo per gli irriducibili fan di Wolverine. Negli ultimi anni altri registi hanno rilasciato versioni in bianco e nero dei propri film, come ha fatto George Miller per Mad Max: Fury Road, nella Black and Chrome edition.

