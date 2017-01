Logan, nuovo trailer per il terzo capitolo di Wolverine, anche in italiano!

L'attore australiano Hugh Jackman sarà per la terza, e forse ultima volta, Wolverine nel film Logan, diretto dal regista James Mangold e in arrivo nelle sale americane il 3 marzo.

Nel cast ci saranno anche Patrick Stewart, Eriq La Salle, Elise Neal ed Elizabeth Rodriguez.

Di seguito potete vedere il trailer in italiano.

Il nuovo trailer regala qualche nuova anticipazione relativa al lungometraggio in cui Logan apparirà stanco e invecchiato, con dei poteri non più efficaci come in passato. Nel film sarà presente anche X-23 che farà la conoscenza di Wolverine e dal Professor X, mentre nella trama saranno coinvolti anche Calibano e il malvagio Xander Rice.

Logan verrà presentato in anteprima al Festival di Berlino, fuori concorso.

