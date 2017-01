'Logan' non sarà l'ultima apparizione di Hugh Jackman nei panni di Wolverine?

Quando pochi giorni fa si è diffuso il rumor che voleva Deadpool protagonista di un breve cameo in Logan, i diretti interessati si sono affrettati a smentire la notizia. Questo non significa che in futuro non vedremo i due X-Men insieme in un film. Almeno secondo i desideri di Ryan Reynolds il quale sarebbe più che felice di tornare ad affiancare Hugh Jackman sul set. C'è solo un piccolo problema, che Jackman ha annunciato ripetutamente di voler dire addio al personaggio di Wolverine e Logan sarà probabilmente il suo canto del cigno nel mondo degli X-Men.

Quando Variety ha chiesto delucidazioni a Ryan Reynolds sull'ipotesi di un duetto Deadpool/Wolverine lui ha messo le mani avanti: "Non so se riuscirò a fargli cambiare idea. Potrebbe farlo il pubblico: io vorrei esplorare questa relazione per far tornare Hugh nel mondo degli X-Men per un ultimo film".

Ma cosa ne pensa Hugh Jackman? Ecco le sue parole: "Sto esitando perché potrebbe essere l'occasione perfetta. Ma il momento potrebbe essere sbagliato".

Se il divo australiano sembra titubante all'idea di tornare sui suoi passi dopo aver ribadito l'intenzione di smettere, il più giovane Reynolds ha affermato di voler interpretare Deadpool "per tutto il tempo in cui mi verrà permesso." Se Logan si rivelerà un grande successo Ryan Reynolds avrà una base su cui lavorare per tornare alla carica e convincere il collega a indossare gli artigli un'ultima volta.

