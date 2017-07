Logan Lucky: la sceneggiatrice del film di Steven Soderbergh potrebbe non esistere

Le eccentricità del regista Steven Soderbergh nell'ambiente sono piuttosto note. L'ultima in ordine di tempo riguarderebbe i credits del suo film. A firmare la sceneggiatura di Logan Lucky è una certa Rebecca Blunt. Una fonte anonima avrebbero, però, svelato a Hollywood Reporter che Rebecca Blunt in realtà non esiste, ma è solo uno pseudonimo.

Nessuno sa chi ha scritto il film al di fuori della produzione. Quello sulla Blunt è un segreto talmente rigoroso che perfino alcuni membri della crew non avevano idea che la sceneggiatrice non esistesse e hanno perfino collaborato con lei comunicando via email.

A quanto pare gli stessi interpreti del film, Channing Tatum, Adam Driver e Daniel Craig, erano ignari del fatto che quello fosse solo uno pseudonimo e le hanno scritto delle mail in Inghilterra, dove erano convinti che la donna vivesse. La Blunt non ha mai fatto visita al set del film e nessuno sembra averla mai vista.

Chi si nasconde dietro lo pseudonimo? Tre sono le ipotesi più accreditate: Jules Asner, moglie di Steven Soderbergh, che qualche anno fa ha scritto un romanzo ben accolto dalla critica, John Henson, ex conduttore di Talk Soup and Wipeout che sembrava impegnato a scrivere con Soderbergh una sceneggiatura con temi simili a Logan Lucky, e lo stesso regista. in molti scommettono sulla prima ipotesi. Chissà se la moglie di Soderbergh deciderà di venire allo scoperto e "confessare".

