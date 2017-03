Logan Lerman e Olivia Cooke in The Tracking Of A Russian Spy

Al momento le spie russe sono tornate alla ribalta sui media, tra hackeraggi e manipolazioni di risultati elettorali. Anche il cinema coglie la palla al balzo, così è in produzione The Tracking Of A Russian Spy, pellicola che vedrà protagoniste le giovani star Logan Lerman e Olivia Cooke.

Il film, ispirato a fatti realmente accaduti e basato sul memoir di Mitch Swenson, racconta come Swenson (Logan Lerman) si sia imbattuto in una misteriosa donna russa di nome Katya (Olivia Cooke) in un night club di New York. Katya scompare misteriosamente dopo che 10 americani di origine russa vengono arrestati in un'operazione volta a identificare spie russe che controllano gli USA per conto del Kremlino. Così Swenson si reca a Mosca per ritrovare la donna che pensava di conoscere, ma ben presto si ritroverà coinvolto in una rete di misteri e ricatti.

La sceneggiatura di The Tracking Of A Russian Spy sarà firmata da Chris Salmanpour.

A breve vedremo Logan Lerman nel dramma indie Sidney Hall. Dopo essere comparsa in Bates Motel, Olivia Cooke sarà Art3mis in Ready Player One.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Logan Lerman e Olivia Cooke in The Tracking Of A...