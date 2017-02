Logan: la 20th Century Fox temeva che il film fosse noioso

A marzo arriverà nelle sale Logan, l'ultima avventura di Wolverine con protagonista Hugh Jackman. L'atmosfera del film viene descritta come piuttosto cupa e ricca di violenza e la 20th Century Fox sembra non avesse accolto inizialmente con particolare entusiasmo il risultato.

Stacey Snider, a capo dello studio, ha infatti ammesso in un'intervista rilasciata a Variety che ci sono stati dei dibattiti per capire se il progetto avrebbe potuto attirare gli spettatori nelle sale: "C'era una reale preoccupazione per quanto riguarda l'intensità dell'atmosfera del film. Si tratta di un'elegia dedicata alla vita e alla morte".

Il lungometraggio, secondo quanto dichiarato, ricorda un western e si allontana dall'approccio avuto in precedenza per raccontare la storia del mutante: "Si è discusso sul fatto che potesse risultare noioso. Non è entusiasmante immaginare Wolverine come una persona reale, stanco del mondo e che non vuole più combattere fino a quando una ragazzina ha bisogno di lui?".

Le prime reazioni alle sequenze mostrate in anteprima al festival Butt-Numb-A-Thon, che si è svolto a dicembre nella città di Austin, sono però state incredibilmente positive e il regista James Mangold ha rivelato che Hugh Jackman è stato persino disposto a diminuire il proprio compenso pur di convincere la 20th Century Fox a mantenere il film vietato ai minori, potendo quindi utilizzare un linguaggio più esplicito e inserendo delle sequenze d'azione piuttosto violente.

La storia del lungometraggio si svolge nel 2029, periodo in cui la nascita dei mutanti è diventata un evento estremamente raro. I difensori del genere mutante, gli X-Men, sono scomparsi da tempo e gli unici che rimangono sono Charles Xavier, anziano e in difficoltà, e uno stanco Logan. La capacità di guarire di Wolverine è rallentata e alle volte non funziona affatto. Quando una giovane mutante ha bisogno del suo aiuto, Logan deve sfoderare ancora una volta i suoi artigli. Il suo lavoro non è ancora finito.

Fanno parte del cast, oltre al protagonista Hugh Jackman, anche Patrick Stewart, Eriq La Salle, Elise Neal ed Elizabeth Rodriguez.

