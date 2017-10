Logan: James Mangold sta lavorando allo spinoff dedicato a Laura

Il regista James Mangold ha confermato che sta ancora sviluppando un possibile spinoff di Logan - The Wolverine, il film con protagonista Hugh Jackman, che sarà dedicato a Laura, il personaggio interpretato dalla giovane attrice Dafne Keen. Il filmmaker ha infatti ha dichiarato: "Stiamo attualmente lavorando allo script".

La star australiana, tuttavia, non sarà coinvolta nel progetto: "No, non sarò un produttore nel sequel dedicato a Laura. Ma mi metterò in fila il giovedì sera alle 10 di sera per vederlo. Lei è semplicemente fenomenale".

Mangold, inoltre, ha lodato il lavoro compiuto da Patty Jenkins con Wonder Woman e che ha aperto molto porte a potenziali lungometraggi senza un personaggio maschile al centro degli eventi: "Il suo successo ha consolidato l'idea che gli studios non hanno molto da temere con i film con una protagonista femminile. Più accadranno cose simili più potrò avere lo spazio per presentarmi ai produttori dicendo 'Bene, ecco qui un progetto con una protagonista femminile. E' incredibile. E cosa faremo con lei?'. Ed è in questa situazione che ci troviamo con lo script dello spinoff attualmente, stiamo sognando".

