Logan, James Mangold rivela: "Vorrei realizzare uno spinoff su X-23"

Il regista James Mangold ha svelato che sarebbe felice di realizzare un film spinoff dei film dedicati a Wolverine, sviluppando ulteriormente la storia della mutante X-23/Laura Kinney, personaggio interpretato da Dafne Keen in Logan - The Wolverine.

Il filmmaker ha sottolineato: "Mi piacerebbe ideare una storia per quel personaggio. Ma soprattutto grazie all'attrice. Dafne è una ragazzina incredibile a cui sono davvero legato e nei cui confronti mi sento molto in debito".

La giovane star è la figlia di Will Keen e di María Fernández Ache, e Mangold ha raccontato come ha lavorato sul set: "Durante le riprese diceva: 'Cosa vuoi che provi il personaggio?'. O cose come 'Cosa dovrei provare?'. E un'attrice fantastica a undici anni che chiedeva delle indicazioni precise: 'Non ditemi dove guardare, spiegatemi di cosa parla la scena'".

