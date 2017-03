Logan, il regista James Mangold sta lavorando a una versione in bianco e nero

Da ieri Logan - The Wolverine è nei cinema italiani e oggi debutterà negli USA. Mentre il pubblico si riversa nelle sale per godere della performance di Hugh Jackman e del resto del cast arriva una notizia gustosa che riguarderebbe l'uscita home video della pellicola.

I fan che seguono il regista James Mangold sui social ricorderanno le splendide foto dal set in bianco e nero postate nel corso della lavorazione di Logan. Adesso, rispondendo su Twtter alle domande dei fan, James Mangold avrebbe svelato di stare lavorando a una versione in bianco e nero del film.

@freakwithamouth Good to know... working on it! — Mangold (@mang0ld) 1 marzo 2017

Leggi anche: Logan ci porta nel futuro di Wolverine e del mondo degli X-Men

Per adesso la risposta di Mangold ai fan è l'unica informazione che abbiamo sulla versione di Logan in bianco e nero in preparazione. Manca ancora una conferma ufficiale da parte di Fox, ma viste le atmosfere del film e le spettacoli sequenze di lotta, una versione black & white sembra davvero un'ottima idea.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Logan, il regista James Mangold sta lavorando a...