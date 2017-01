Logan: il nuovo poster mostra un Wolverine invecchiato

La 20th Century Fox ha condiviso online un poster inedito di Logan, film diretto dal regista James Mangold che verrà presentato al Festival di Berlino.

L'immagine mostra un primo piano del protagonista interpretato, ancora una volta, dall'attore australiano Hugh Jackman, che appare anziano e dal volto "segnato" dal tempo trascorso e dagli eventi vissuti.

La storia del lungometraggio si svolge nel 2029, periodo in cui la nascita dei mutanti è diventata un evento estremamente raro. I difensori del genere mutante, gli X-Men, sono scomparsi da tempo e gli unici che rimangono sono Charles Xavier, anziano e in difficoltà, e uno stanco Logan. La capacità di guarire di Wolverine è rallentata e alle volte non funziona affatto. Quando una giovane mutante ha bisogno del suo aiuto, Logan deve sfoderare ancora una volta i suoi artigli. Il suo lavoro non è ancora finito.

Fanno parte del cast, oltre al protagonista Hugh Jackman, anche Patrick Stewart, Eriq La Salle, Elise Neal ed Elizabeth Rodriguez.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Logan: il nuovo poster mostra un Wolverine...