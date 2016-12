Logan: il film non conterrà un cameo di Deadpool

Qualche ora fa è circolato un rumor che voleva Deadpool in procinto di comparire in un cameo nell'atteso Logan. Secondo alcune fonti Ryan Reynolds avrebbe filmato una scena da inserire nel film di James Mangold. A filmare il cameo sarebbe stato il regista di Deadpool 2 David Leitch.

Con il rumor che cresceva sul web, Ryan Reynolds in persona ha preso la parola su Twitter per smentire la voce negando che comparirà a fianco di Hugh Jackman. L'attore ha scritto: "Purtroppo non è vero. Il prigioniero 24601 è in una missione solitaria".

Sadly, not true. Prisoner 24601 is on a solo mission. https://t.co/5czBmMRfY1 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 28 dicembre 2016

Subito dopo è stata la volta del regista James Mangold, anche lui intervenuto su Twitter per negare ogni possibilità di cameo di Deadpool.

"@TheWrap has not reported Deadpool & Logan would appear side-by-side." Cause Deadpool ain't in the film, pal. Keep backtracking.#fakenews — Mangold (@mang0ld) 28 dicembre 2016

Logan arriverà nei cinema il 2 marzo 2017. Fanno parte del cast anche Patrick Stewart, Eriq La Salle, Elise Neal ed Elizabeth Rodriguez.

