Logan: il film conterrà una scena post-credits che non è stata mostrata ai critici?

Le versioni per la stampa di Logan - The Wolverine mostrate finora, compresa quella del Festival di Berlino, non avevano scene post-credits. Eppure Collider oggi ha lanciato la bomba. A quanto pare, quando il film arriverà nelle sale (in Italia uscirà il 1 marzo), la scena post-credits ci sarà. Fox ha anche ritoccato la durata del film aumentandola di circa tre minuti.

@mjsamps Where did they update runtime? — Rob Keyes (@rob_keyes) 18 febbraio 2017

Collider conferma ufficialmente la notizia, anche se non è in grado di stabilire né il contenuto della scena né la sua posizione, che potrebbe collocarsi a metà oppure alla fine dei titoli di coda. A quanto pare Fox avrebbe fatto questa scelta proprio per conservare la sorpresa ai fan ed evitare che la scena venga rubata e diffusa in rete o che il contenuto ne venga anticipato prima del tempo.

Logan - The Wolverine dovrebbe segnare la fine dell'impegno di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine. L'attore ha ribadito di essere stanco di sottoporre il suo fisico a diete e allenamenti intensi per tornare ogni volta in forma per il ruolo del mutante ungulato. Tanto più che gli anni passano per tutti, anche per lui, e forse il divo australiano ora preferirebbe ruoli meno impegnativi sul piano fisico. Ma la scena post-credits in questione potrebbe aprire nuovi scenari finora taciuti. Per scoprirlo non ci resta che tornare al cinema a rivedere Logan - The Wolverine il 1 marzo.

