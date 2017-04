ll Trono di Spade 7: Kit Harington parla di una diffusa teoria su Jon Snow

Kit Harington, interprete di Jon Snow, ha commentato una delle teorie più discusse dai fan della serie Il trono di spade, lo show tratto dai romanzi di George R.R. Martin.

L'ipotesi è che il personaggio sia "Il Principe che venne promesso", presenza legata ad alcune leggende che parlano della potenziale fonte di salvezza dall'oscurità e che Melisandre ha erroneamente identificato in Stannis, prima di convincersi che sia invece Jon, che ha riportato in vita, la persona al centro della profezia.

L'attore ha ora dichiarato: "Penso che dobbiate aspettare e vedere quello che accadrà in questa stagione e se scopriremo qualcosa in più su Jon". Harington ha quindi aggiunto: "Penso che Jon odierebbe la definizione 'Il Principe che venne promesso'. Se qualcuno andasse da lui e gli disse 'Tu sei il Principe che venne promesso' non ci presterebbe molta attenzione. E' quello che amo di lui, quindi anche a me non importa molto. Credo che sia davvero un aspetto grandioso del personaggio. E' veramente poco egocentrico".

Per scoprire cosa accadrà a Jon Snow bisognerà attendere gli episodi che andranno in onda a partire dal 16 luglio.

