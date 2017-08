Little Evil: Adam Scott ed Evangeline Lilly nel trailer della commedia

Netflix ha diffuso il trailer della commedia, a tinte horror, Little Evil, che debutterà in streaming l'1 settembre.

Il progetto è stato scritto e diretto da Eli Craig e ha come protagonisti Adam Scott ed Evangeline Lilly.

Nel film Gary ha appena sposato la donna dei suoi sogni, Samantha, ed è diventato il patrigno di uno strano bambino di cinque anni, Lucas (Owen Atlas).

L'uomo, però, scopre presto che la situazione è più complicata rispetto al previsto, convincendosi che il ragazzino sia il figlio di Satana.

Fanno parte del cast anche Donald Faison, Bridget Everett e Chris D'Elia.

Ecco il trailer:

