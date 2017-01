Little America: Michael Bay produttore del film ispirato alla presidenza Trump

La Universal ha conquistato i diritti di Little America, un film che verrà prodotto da Michael Bay e dalla sua Platinum Dunes.

L'idea alla base del lungometraggio è stata scritta da Rowan Athale (Wasteland), che ne sarà anche il regista.

Il progetto viene descritto come di genere sci-fun (fantascientifico e divertente) ed è ambientato in un futuro distopico in cui un presidente, descritto come un politico dalle caratteristiche ispirate a Donald Trump, ha portato gli Stati Uniti alla bancarotta e la Cina ha preteso che venissero pagati i debiti, entrando quindi in controllo della nazione. Un ex militare viene quindi assunto da un miliardario cinese la cui figlia è stata rapita e portata in un ghetto in cui vivono gli americani che vivono in una città asiatica.

L'atmosfera è descritta come in stile 1997: Fuga da New York di John Carpenter, e per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Little America: Michael Bay produttore del film...