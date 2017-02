L'inganno: Nicole Kidman, Elle Fanning e Kirsten Dunst nelle nuove foto

Svelate nuove immagini de L'inganno, nuova fatica di Sofia Coppola. La pellicola gotica, in uscita in Italia il 14 settembre prossimo, è ambientata nella Virginia del 1864 ed è tratta da un romanzo di Thomas Cullinan.

La storia è ambientata in una scuola per sole ragazze e gli eventi si svolgono durante la Guerra Civile americana. La situazione al Miss Martha Farnsworth Seminary for Young Ladies si complica quando arriva un soldato ferito.

Fanno parte del cast Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning. Con loro Oona Laurence, Emma Howard, Angourie Rice e Addison Riecke.

