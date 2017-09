L'Inganno: la nostra videorecensione del film di Sofia Coppola

Arriva finalmente in sala L'inganno, il nuovo film di Sofia Coppola vincitrice del premio per la miglior regia allo scorso Festival di Cannes. La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo A Painted Devil già portato sul grande schermo da Don Siegel nel 1971 in La notte brava del soldato Jonathan con protagonista Clint Eastwood.

L'Inganno non è però un remake classico, questo la regista Sofia Coppola ha tenuto a precisarlo, si tratta di una nuova visione che non ci concentra sulle tinte horror del film di Siegel, ma tende ad approfondire il sottotesto che emerge dal racconto di Thomas P. Cullinan. E' la storia di un soldato dell'Unione che viene catturato da un gruppo di ragazze di una scuola privata della Confederazione, i rapporti con l'ospite prigioniero si inclineranno presto in modi inaspettati. Nei panni del soldato troviamo Colin Farrell, mentre lo splendido cast femminile protagonista include attrici come Nicole Kidman, Elle Fanning e Kirsten Dunst.

A parlarci del film in questo nuovo appuntamento con le videorecensioni di Movieplayer.it è la nostra Alessia Starace! Ecco la videorecensione:

