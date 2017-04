L'incubo di Hill House: Netflix affida a Mike Flanagan la regia della serie horror

Netflix ha unito le forze col regista horror Mike Flanagan, con la Amblin TV di Steven Spielberg e con Paramount TV per realizzare una nuova serie ispirata al romanzo di Shirley Jackson del 1959 L'incubo di Hill House (The Haunting of Hill House in originale). Netflix ha già ordinato una serie composta da 10 episodi.

L'incubo di Hill House è incentrato su un investigatore del paranormale che invita due donne con esperienze di contatti soprannaturali a trascorrere del tempo in una dimora stregata in cui chiunque si rifiuta di dormire.

Nel 1963 Robert Wise ha realizzato un adattamento intitolato Gli invasati interpretato da Julie Harris, noto per l'intensa atmosfera di orrore psicologico. Nel 1999 Dreamworks Pictures ha realizzato un remake, Haunting - Presenze, diretto da Jan de Bont. Stephen King ha usato il romanzo di Shirley Jackson come principale fonte di ispirazione per la miniserie tv del 2002 Rose Red.

La serie The Haunting sarà scritta, diretta e prodotta da Mike Flanagan. Al momento il regista è impegnato nella post-produzione di Gerald's Game, altro film Netflix tratto da un romanzo di Stephen King.

So thrilled to announce the next project. Cannot wait. https://t.co/300l1AA17I — Mike Flanagan (@flanaganfilm) April 10, 2017

