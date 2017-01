Lily James e Thessa Thompson protagoniste di Little Woods

Tessa Thompson (Creed - Nato per combattere) e Lily James (Cenerentola) saranno le protagoniste del nuovo film Little Woods, scritto e diretto da Nia DaCosta.

Fanno parte del cast del progetto, prodotto da Rachael Fung e Gabrielle Nadig, anche James Badge Dale, Luke Kirby e Lance Reddick.

Il lungometraggio viene descritto come un western moderno che racconta la storia di due sorelle, Ollie e Deb, che vengono obbligate a lavorare in modo illegale per migliorare le proprie vite. Per anni Ollie ha aiutato in modo illecito gli abitanti di una cittadina del Nord Dakota per permettere loro di accedere alle cure mediche e all'assistenza sanitaria. Quando le autorità scoprono quello che accade la giovane inizia a pensare di abbandonare la sua crociata, ma viene trascinata ancora più a fondo nella situazione dopo una richiesta disperata di aiuto da parte di sua sorella.

