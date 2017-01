Lily Collins: "Voglio una carriera e una famiglia, ma ora preferisco restare single"

Lily Collins, tra i protagonisti del film L'eccezione alla regola, ha rivelato perché ritiene molto importante potersi concedere dei momenti di solitudine.

In una recente intervista la giovane attrice ha spiegato: "Alcune ragazze sono cresciute con l'idea che l'obiettivo finale sia sposarsi e avere una famiglia, ed è sicuramente anche uno dei miei obiettivi, ma è qualcosa che non ho mai ritenuto necessario per sentirmi completa".

Lily ha aggiunto: "Non veniamo incoraggiate a trascorrere del tempo da sole ma è importante. Mi piace stare insieme alle persone, ma apprezzo anche vivere da sola, e avere a disposizione un po' di tranquillità per meditare. Attualmente sto vivendo una relazione con me stessa. Penso che tutte le ragazze dovrebbero trascorrere del tempo da sole".

Lavorare con delle attrici di successo ha inoltre dato alla Collins degli esempi positivi: "Un giorno mi piacerebbe avere una famiglia e qualcuno accanto, una persona in grado di farmi ridere e farmi sentire che non ho alcun bisogno di cambiare perché vado bene come sono. Ho lavorato con donne fantastiche e mi hanno mostrato che si può avere una famiglia e una carriera, e mi piacerebbe avere entrambe. Quando sei giovane frequenti qualcuno e sperimenti. A patto che tu sia disposta a imparare, tutto ciò ti conduce al prossimo capitolo della tua vita. Forse la prossima persona che incontrerai sarà quella giusta".

