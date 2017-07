Life in Pieces 2, su Fox torna la famiglia più disfunzionale della TV

Patrizio Marino

Torna in prima visione assoluta il venerdì alle 21:00 su FOX (canale 112 di Sky) Life in Pieces con la sua seconda stagione.

Secondo Tolstoj in Anna Karenina, le famiglie felici si somigliano tutte, le famiglie infelici lo sono ognuna a modo suo, ma guardando Life in Pieces, si capisce che quelle disfunzionali sono sicuramente le più divertenti.

Life in Pieces è stata definita dalla critica USA l'erede di Modern Family (anche questa in esclusiva su FOX), il segreto del suo successo internazionale è "uno dei migliori cast della tv, con storie incredibili raccontate in una maniera veramente unica", come ha spiegato Glenn Geller, presidente Entertainment della CBS.

Nei nuovi episodi la guest star è Megan Mullally, che si aggiunge a un cast dove brillano Dianne Wiest, il figlio d'arte Colin Hanks, Betsy Brandt e James Brolin, noto alle cronache per essere marito di Barbra Streisand e padre dell'attore Josh.

La serie racconta la vita di tre generazioni della famiglia Short, mettendo tutte le nevrosi di una classica famiglia americana sotto la lente d'ingrandimento. Ogni episodio è suddiviso in quattro piccole storie raccontate di volta in volta dal punto di vista di uno dei componenti degli Short. Le singole storie danno vita a malintesi imbarazzanti e momenti comici, andando a formare i tasselli di un unico grande puzzle, senza mai scadere nella farsa o nel sentimentalismo.

Nel primo esilarante episodio Heather e Tim, interpretato da Dan Bakkedahl, cercano di persuadere il figlio 18enne Tyler ad annullare il suo matrimonio con Clementine dopo aver incontrato gli stravaganti suoceri.

Fanno parte del cast anche Alex Borstein, Greg Grunberg, Thomas Sadoski, Zoe Lister Jones, Dan Bakkedahl e Angelique Cabral.

