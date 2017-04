"Life, Animated" in sala per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo

Si celebra Domenica 2 Aprile la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'autismo, in occasione di questa ricorrenza ecco arrivare al Cinema il documentario Life, Animated di Roger Ross Williams, candidato agli Oscar 2017.

Il film, già vincitore come miglior documentario al Sundance film Festival, racconta, con un approccio in parte animato, la vita di Owen Suskind, giovane affetto da autismo che riesce a comunicare con la propria famiglia attraverso il linguaggio dei cartoon Disney.

Leggi anche: Life, Animated: una storia che scalda il cuore e punta all'Oscar

Tratto dal libro Life, Animated: a Store of Sidekicks, Heroes and Autism scritto dal Premio Pulitzer Ron Suskind (il padre di Owen) il film alterna il racconto della vita presente del protagonista, oggi ventitreenne, a video ricordi di famiglia (ad Owen fu diagnosticato l'autismo a 3 anni) e ad animazioni che narrano la sua infanzia e il suo particolare metodo comunicativo attraverso i disegni dei più celebri personaggi dell'universo Disney, da Il libro della giungla a Aladdin, fino a Peter Pan, a cui Owen si è ispirato per interagire con il mondo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News "Life, Animated" in sala per la Giornata mondiale...